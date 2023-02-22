الاتحاد العراقي يعتمد دوري المحترفين ويؤكد عدم إلغاء اللقاء الودي مع إيران

أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، أن الاتحاد قرر اعتماد نظام دوري المحترفين للموسم المقبل، كاشفا عن التوجه لإبرام عقد مع رابطة الدوري الإسباني على صلة بهذه الخطوة.

وقال درجال في مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد العراقي إن "مسابقة الدوري ستقام في الموسم المقبل وفق مشروع دوري المحترفين وسيتم تأسيس رابطة لهذا الدوري، وسنبرم عقد إقامة مشروع دوري المحترفين مع لا ليغا الإسبانية (رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم) في الأيام المقبلة".

ومن جهة أخرى ووسط الجدل الدائر بين الاتحادين العراقي ونظيره الإيراني المتعلق بمكان إقامة مباراة ودية بين منتخبيهما الشهر المقبل، ذكر درجال: "المباراة الودية مع المنتخب الإيراني لم تلغ وهناك تواصل مع الاتحاد الإيراني وسيحسم الأمر قريبا".

ولم يتطرق رئيس الاتحاد العراقي إلى الأسباب الحقيقية التي تعيق الموقف الإيراني ورفضه اللعب داخل العاصمة بغداد.

وأبدى الاتحاد العراقي رغبته بإقامة مباراة ودية أمام منتخب ايران في مارس المقبل في العاصمة العراقية، إلا أن نظيره الإيراني يرفض إقامة المباراة في بغداد ويصر على إقامتها في العاصمة الإيرانية.

المصدر: أ ف ب