الدوري المصري.. إقالة ميدو من تدريب الإسماعيلي

أقال مجلس إدارة النادي الإسماعيلي مدربه أحمد حسام ميدو الأربعاء، غداة تعادله أمام غزل المحلة 1-1 ضمن منافسات المرحلة الـ19 من الدوري المصري لكرة القدم.

وتولى ميدو تدريب الإسماعيلي عقب إقالة الإسباني خوان كارلوس غاريدو بسبب سوء النتائج، إلا أنه فشل خلال تسع مباريات بإشرافه في العودة إلى سكة الانتصارات، مكتفيا بفوز يتيم مقابل خمسة تعادلات وثلاث هزائم.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 في الدوري برصيد 14 نقطة.

ويعد حمزة الجمل لاعب ومدرب الإسماعيلي السابق أقوى المرشحين لتولي تدريب الفريق خلفا لميدو.

المصدر: أ ف ب