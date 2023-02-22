اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد استمرار فرض العقوبات على روسيا

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، الأربعاء، عدم وجود خطط لرفع العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروس.

وجاء في بيان اللجنة: "فرضت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبات على روسيا وبيلاروس تتعلق باستبعاد رياضيي البلدين عن الأحداث الرياضية الدولية، وغياب الأعلام أو الأناشيد أو الرموز الوطنية الأخرى، واستبعاد الحكومة أو مسؤولي الدولة من أي أحداث رياضية دولية، وهو قرار ساري المفعول من فبراير 2022 ".

وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن المنظمة لا تزال ملتزمة بفكرة توحيد العالم من خلال الرياضة.

وأشارت إلى أن التنافس بين الرياضيين الذين يحترمون الميثاق الأولمبي هو بمثابة حافز للحوار الذي يعتبر الخطوة الأولى نحو تحقيق السلام".

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أنها تدرس الخيار الذي ستتاح فيه الفرصة للروس والبيلاروس للمشاركة في البطولات .

يذكر أن اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية دعت في 25 يناير، إلى عودة الرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة في المسابقات الدولية في وضع محايد، مع اقتراح عدم السماح للرياضيين الذين دعموا بنشاط العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: "وكالة تاس"