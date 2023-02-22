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بايرن يقرب زيدان من تدريب سان جيرمان

الرياضة

بايرن يقرب زيدان من تدريب سان جيرمان
AFP
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ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الأربعاء، أن إدارة باريس سان جيرمان تنتظر نتيجة مباراة الإياب بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، من أجل اتخاذ قرار بشأن مصير مدرب الفريق.

وخسر باريس 1-0 في مواجهة ذهاب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء، وباتت فرصه صعبة في مباراة الإياب.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن اسم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، بدأ يظهر في الأفق مرة أخرى لخلافة المدرب الحالي كريستوف غالتيه.

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وأضافت على الرغم من عدم وجود أي رد فعل من جانب زيدان، لكن من المعروف أنه يريد العودة إلى العمل بعد أكثر من عامين بعد مغادرة ريال مدريد.

وأشارت إلى أن باب تدريب منتخب فرنسا أغلق أمام زيدان بعدما جدد الاتحاد الفرنسي عقد ديدييه ديشامب.

ولفتت إلى عقبة أخرى تتمثل في أن "زيدان لا يتوافق مع المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، لويس كامبوس".

وأوضحت: "بالتالي في حال أقدم ناصر الخليفي رئيس النادي على إقالة غالتيه لتعيين زيدان، سيرحل كامبوس أيضا من دون شك".

المصدر: "وسائل إعلام"

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