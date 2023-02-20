مالك ليفربول يرد على أنباء طرحه النادي للبيع

نفى مالك فريق ليفربول لكرة القدم، الملياردير الأمريكي جون هنري، أن النادي الإنجليزي العملاق مطروح للبيع رغم البحث عن استثمارات جديدة فيه.

وقالت مجموعة "فينوي" الرياضية (فينوي سبورتس غروب - أف أس جي) المملوكة من هنري، في نوفمبر الماضي إنها "ستدرس استثمار مساهمين جدد إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول كناد".

وأثار ذلك تكهنات بشأن طرح بطل إنجلترا 19 مرة للبيع على غرار غريمه الأزلي مانشستر يونايتد.

وقال هنري لصحيفة "بوسطن سبورتس" في مقابلة نشرت الاثنين "أعلم أنه كان هناك الكثير من المحادثات والاقتباسات حول نادي ليفربول، لكنني ألتزم بالحقائق".

وتابع "أضفينا طابعا رسميا بسيطا على عملية مستمرة. هل سنبقى في إنجلترا إلى الأبد؟ لا. هل نبيع ليفربول؟ لا. هل نتحدث مع مستثمرين بشأن ليفربول؟ نعم".

وأردف "هل سيحدث شيء؟ أعتقد ذلك، لكنها لن تكون عملية بيع. هل بعنا أي شيء خلال العشرين عاما الماضية؟".

ودفعت "أف أس جي" التي تملك أيضا عملاق البيسبول الأمريكي بوسطن ريد سوكس، 300 مليون جنيه إسترليني (361 مليون دولار) للاستحواذ على ليفربول قبل 13 عاما.

وتقدر مجلة "فوربس" راهنا قيمة النادي الإنجليزي بحوالي 4.5 مليار دولار أمريكي.

المصدر: وكالات