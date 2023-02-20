دوري أبطال آسيا.. خروج الفيصلي السعودي على يد خوزستان الإيراني

خرج الفيصلي السعودي من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بخسارته أمام فولاد خوزستان الإيراني 0-1 الاثنين على ملعب الثمامة في الدوحة.

وسيطر فولاد على معظم مجريات الشوط الأول لكنه لم يشكل أي خطورة على مرمى الفيصلي باستثناء تسديدة لاعب الوسط الإسباني روبرتو توريس من ركلة حرة مباشرة علت العارضة بقليل.

في المقابل، لعب الفيصلي بأسلوب دفاعي منظم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة من دون أن تشكل أي منها خطورة على المرمى الإيراني.

وبعد شوط أول سلبي، تمكن فولاد في الشوط الثاني من تسجيل هدف المباراة الوحيد بواسطة ساسان أنصاري في الدقيقة 64 ليضمن مقعده في ربع النهائي.

المصدر: وكالات