قبل مواجهة ريال مدريد.. ليفربول يغضب جماهيره

أثار ليفربول حفيظة جمهوره بسبب اضطرار الفريق إلى استخدام الطائرة أثناء رحلة الفريق من نيوكاسل بعد مباراة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز ليفربول السبت 2-0 على نيوكاسل يونايتد، ليواصل "الريدز" مسيرته في البحث عن دخول المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن جدول مباريات ليفربول المزدحم دفع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب إلى التنقل من ليفربول إلى نيوكاسل ذهابا وعودة بالطائرة.

Liverpool 'felt the EPL left them NO CHOICE' but to take 33-minute flight home.

The Reds beat Newcastle 2-0 in the Premier League this weekend but are being criticised for their decision to board a plane home from the match.

( According to the Mirror ) pic.twitter.com/nxLUWhOeTF — Football Tidings 🚨📰⚽ (@FootballTiding) February 20, 2023

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واعتاد ليفربول التنقل داخل إنجلترا باستخدام الحافلة، لكن يبدو أن المدرب الألماني يريد أن يكون لاعبوه في أتم استعداد قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

ويأتي قرار ليفربول على الرغم من أن النادي يأخذ في الاعتبار دائما المخاوف البيئية لاستخدام الطائرات، حيث يراعي النادي استخدام حافلات تستخدم وقودا مستداما ينتج عنه انبعاثات كربونية أقل بنسبة 90% من الديزل.

ونقلت الصحيفة الإنجليزية حالة الغضب التي انتابت العديد من جمهور ليفربول بسبب ذلك القرار، خاصة وأن النادي يلتزم دائما بمحاولة الحفاظ على البيئة.

المصدر: "وسائل إعلام"