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الروسي مدفيديف يفوز ببطولة روتردام (فيديو)

الرياضة

الروسي مدفيديف يفوز ببطولة روتردام (فيديو)
AP Peter Dejong
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توج الروسي دانييل مدفيديف بلقب بطولة روتردام الهولندية "الدوري العالمي 500 للتنس"، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليونين و74 ألف يورو.

وجاء تتويج اللاعب الروسي المصنف السادس عالميا، على حساب الإيطالي جانيك سينر، إثر فوزه عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (5-7) و(6-2) و(6-2) في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعتين و31 دقيقة.

وحصل دانييل مدفيديف (27 عاما) على اللقب السادس عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، في منافسات الفردي.

المصدر: RT 

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