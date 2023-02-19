دوري أبطال آسيا .. الدحيل يهزم الريان

انتزع نادي الدحيل بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري ​أبطال آسيا​ لكرة القدم، من فريق الريان بفوزه عليه بركلات الترجيح (7-6)، في "الديربي" القطري، الذي جمعهما مساء اليوم .

تقدم الدحيل بهدف سجله لاعبه خالد محمد صالح في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الإضافي الثاني للقاء.

واقتنص لاعب خط الوسط الفرنسي ستيفين نزونزي هدف التعادل لنادي الريان في الوقت القاتل عندما كان الشوط الإضافي الثاني للقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة.

وتمكن الدحيل من حسم نتيجة المباراة لصالحه في سلسلة ركلات الترجيح بسبعة أهداف مقابل ستة.

يذكر أن قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال، لفرق غرب آسيا، سيجري سحبها يوم الثلاثاء المقبل، بعد استكمال منافسات دور الستة عشر غدا الاثنين.

المصدر: RT