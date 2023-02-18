مارسيلو يرحل عن أولمبياكوس رسميا.. هل يلتحق برونالدو في النصر السعودي؟

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم، اليوم السبت، رسميا عن فسخ تعاقده مع المدافع البرازيلي المخضرم مارسيلو، بالتراضي بين الطرفين.

وانضم مارسيلو (34 عاما) لصفوف أولمبياكوس، مطلع الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء رحلته مع ريال مدريد.

وقال نادي أولمبياكوس، في بيان رسمي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "تود عائلة أولمبياكوس بأكملها أن تشكر مارسيلو لتعاونه ووجوده في الفريق".

وأضاف البيان: "كان الوقت الذي مكثه معنا قصيرا، ولكنه كاف لإنشاء روابط أبدية، في اليونان سيكون لديه أصدقاء دائما".

وبحسب شبكة "Relevo " الإسبانية، فإن مارسيلو سيغادر أولمبياكوس، لأنه تلقى عرضا من فريق أجنبي.

وأشارت الشبكة إلى أن مسؤولي نادي أولمبياكوس ومارسيلو سعداء بقرار الفسخ، خاصة أن العرض الذي حصل عليه اللاعب، مميز على المستوى الاقتصادي.

وذكرت شبكة "Relevo " أن مارسيلو سبق أن ارتبط بالانتقال إلى صفوف النصر السعودي، لمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدر: وكالات