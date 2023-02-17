زينيت الروسي يخسر أمام فريق إيراني

خسر فريق زينيت بطرسبورغ الروسي أمام نادي سباهان أصفهان الإيراني (0-2) في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب "نقش جهان" في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وسجل هدفي الفريق الإيراني كل من اللاعبين، محمد غرباني، ومحمد دنجشار في الدقيقتين (4، 45) على الترتيب.

ويتصدر فريق زينيت بطرسبورغ ترتيب الدوري الروسي الممتاز برصيد 42 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام سبارتاك موسكو، ويليهما نادي روستوف في المرتبة الثالثة برصيد 35 نقطة.

كما يتصدر نادي سباهان أصفهان صدارة الدوري الإيراني الممتاز برصيد 42 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط على وصيفه برسيبوليس، ويليهما فريق استقلال طهران في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

المصدر: RT