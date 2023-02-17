وسط أجواء الفورمولا1.. زيدان ينتظر عرضا جديدا

ألمح النجم الفرنسي، زين الدين زيدان، إلى قرب عودته مجددا للساحة الكروية، في مغامرة جديدة بعالم التدريب.

وقال زيدان في تصريحات لصحيفة "لوفيغار" الفرنسية: "وقعت عقدا لتولي منصب سفير فريق ألبين، الذي ينشط في سباقات سيارات الفورمولا 1".



وأضاف: "لدينا اتفاق في العقد، بأنه إذا تلقيت عرضا للعمل مدربا بأحد الأندية الكروية، فلن يكون هناك أي تعارض في الأمر".

ويدافع زيدان عن مشروع يمنح الفرصة للأطفال الذين يريدون أن يصبحوا مهندسين وميكانيكيين في بيئة مغلقة بالفورمولا 1.



وتابع: "في الوقت الحالي لدي وقت، لكن لا أعلم المدة التي سأكون متفرغا فيها. أنتظر عرضا في يوليو المقبل، ومن الممكن أن يصل العرض في وقت أسرع من ذلك".

وبقي زين الدين زيدان، بلا منصب منذ إنهاء ولايته الثانية مع فريق ريال مدريد في صيف 2021.

وترشح زيدان لتدريب أكثر من فريق مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس، بينما تبخر حلمه الأكبر بقيادة منتخب فرنسا بعد تجديد عقد المدرب ديديه ديشامب حتى صيف 2026.



وقال زيدان في تصريحات صحفية: "الشيء المثير للاهتمام في هذا المشروع، هو إعطاء فرصة لهؤلاء الأطفال، الفورمولا 1 رياضة تخاطب الجميع".



ونوه: "بدأت بدعم البرازيلي أيرتون سينا، ومنذ تلك الحقبة وأنا أعشق الفورمولا 1، من الرائع رؤية سيارة جميلة، هذا أمر غير متاح للجميع، لدينا 20 سائقا فقط".



وختم: "وافقت على عرض ألبين، لأنني أريد أن أكون مشغولا، هناك عمل ولكن هناك أيضا ما لم أفعله حتى الآن".

المصدر: "وكالات"