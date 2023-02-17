"تيفو" مميز وهتاف "الله أكبر".. مشاهد من أول مباراة في تركيا بعد الزلزال

استقبل طرابزون سبور التركي نظيره بازل السويسري، الخميس، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي وهي أول مباراة تشهدها الملاعب التركية بعد الزلزال الذي طال مناطق في البلاد وسوريا.

وقدمت جماهير النادي التركي "تيفو رائع" يظهر رجل إنقاذ يحتضن طفلا تم انتشاله من تحت الأنقاض،على مدرجات ملعب "شينول جونيش ستاديوم"، قبل انطلاق مباراة فريقهم في ذهاب مرحلة خروج المغلوب، المؤهلة للدور ثمن النهائي من البطولة الأوروبية، تعبيرا عن تقديرها ودعمها لرجال الإنقاذ، الذين يواصلون العمل منذ أيام، من أجل البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المدمرة، بفعل الزلزال "المدمر" الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 فبراير.

كما ظهرت في زاوية "التيفو" آلية تبحث عن ناجين، ويد من تحت الأنقاض ترفع العلم التركي، إضافة إلى كلب مدرب يساعد رجال الإنقاذ في البحث عن أشخاص تحت الأنقاض في إشارة للكلب "بروتيو" الذي لقي حتفه أثناء عمليات البحث عن ناجين.

وعلى خوذة البطل أعلام الدول التي استجابت وأرسلت المساعدة، من بينها العلم الروسي.

وشارك طرابزون سبور صورة لهذه اللقطة على "تويتر"، وعلق عليها: "سنكون معا ونداوي جراحنا".

100 yıl geçsede bu koreografi unutulmaz..



Tebrikler Trabzonspor... pic.twitter.com/Qnegwt8syd — 1907 Medya (@1907medya__) February 16, 2023

واكتظت مدرجات ملعب شينول جونيش ستاديوم بجماهير غالبية الفرق التركية، التي أتت لتشجيع فريق طرابزون سبور، في أول مباراة كرة قدم، تلعب في البلاد بعد الزلزال.

ونشر حساب طرابزون عبر تويتر مجموعة من الصور، أظهرت وجود جماهير فرق غالطة سراي وفنربخشة وبشكتاش، وأندية أخرى.

وعلق الحساب على الصور: "الأخوة، الصداقة، الوحدة، العمل الجماعي".

وحضر المباراة من المدرجات أيضا، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، وعدد من رؤساء الأندية في تركيا.

كما ذكرت شبكة cnnturk أن المشجعين قاموا بجمع الهدايا والألعاب، من أجل إرسالها إلى المتضررين من الزلزال، كما تبرع رجال الأمن المخصصون لتأمين المباراة، والبالغ عددهم 800 عنصر، بأجورهم.

وردد المشجعون هتافات: "بسم الله، الله أكبر، طرابزون نحن معكم".

وكما جرت العادة في الملاعب الأوروبية، فقد سبق انطلاق المباراة بين طرابزون سبور وبازل، الوقوف دقيقة صمت، حدادا على أرواح الضحايا.

وأكد هايكو فوغل، مدرب بازل السويسري، أن ناديه يخطط لتنظيم حملة تبرعات، قبل مباراته ضد طرابزون سبور التركي، في الإياب.

ويستضيف بازل نظيره طرابزون سبور على ملعب سانت جاكوب بارك إيابا، يوم 23 من الشهر ذاته.

وقال فوغل في مؤتمر صحفي: "المباراة ليست مهمة الإطلاق بسبب ما يجري هنا، سأخبر لاعبي فريقي بأنه لن يتم الاحتفال بأي هدف".

وأضاف: "نحن نخطط لتنظيم حملة لجمع التبرعات في مباراة العودة، سنظهر دعمنا للشعب التركي من خلال العمل المشترك مع منظمة غير حكومية في سويسرا".

ومن المقرر تخصيص ريع المباراة بالكامل لدعم الضحايا والمتضررين من الزلزال.

انتهت المباراة بفوز النادي التركي أصحاب الأرض بهدف دون رد، جاء عبر الدنماركي جينس ستريجير لارسين عند الدقيقة 65.

المصدر: "وسائل إعلام"