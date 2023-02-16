هل يخطف ريال مدريد شبيه محمد صلاح من ملعب مارادونا؟

أفادت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة، بأن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، يسعى للتعاقد مع الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نادي نابولي متصدر الدوري الإيطالي.

وأشار ماموكا جوغيلي، وكيل كفاراتسخيليا، إلى وجود اهتمام من قبل بعض من الأندية بالظفر بخدمات اللاعب، وخاصة ريال مدريد.

وذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ولكنه يدرك المنافسة الجادة من قبل ليفربول ونادي مانشستر يونايتد، وبالتالي يفكر الفريق الملكي في بدائل للاعب خط الوسط الإنجليزي.

وبالتالي فإن كفاراتسخيليا هو البديل الأساسي لريال مدريد لبيلينجهام، كما يتابع نادي نيوكاسل يونايتد المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي، اللاعب الجورجي، ولكن فرصة انتقاله إلى العاصمة الإسبانية هي الأكثر احتمالية.

وأبرز موقع "فوتبول إيطاليا" تصريحات لماموكا جوغيلي، حول الأنباء التي ربطت خفيتشا بالانتقال إلى ريال مدريد، قال فيها: "لا يوجد أي طرف يتواصل مع كفارا كما هو مكتوب في الصحافة الإسبانية".

وأضاف: "اللاعب ليس له علاقة سوى بوالده أو عن طريقي، وهو حاليا يرتبط بعقد مع نابولي".

واستدرك جوغيلي: "رغم قولي ذلك، فإن هناك بعض الاهتمامات الخاصة من جانب بعض الأندية وخاصة ريال مدريد".

وأكد وكيل أعمال النجم الجورجي أنه لا يفكر سوى في الفوز بالمباريات وإسعاد جماهير نابولي عن طريق التتويج بالألقاب المحلية والأوروبية.

وأتم قائلا: "كفارا يحب المدينة والنادي، لقد أخبرني أنه لا يرى نفسه إلا في فريقه الحالي، لن يلعب أبدا لأي ناد آخر بإيطاليا، إنه يعيش هنا مثلما يفعل ذلك في بلده".

Real Madrid want to make a statement signing in the summer and have lined up Napoli’s Khvicha Kvaratskhelia as an alternative to Borussia Dortmund’s Jude Bellingham, reports detail. https://t.co/Vg6aB4KFrP#Kvaratskhelia#Napoli#RealMadrid#SerieA#LaLiga#Calcio — Football Italia (@footballitalia) February 15, 2023

ونجح كفارا في خطف قلوب جماهير نابولي التي لقبته بـ"مارادونا الجديد" نسبة لأسطورة ناديه الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.

وشبه الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق نابولي، اللاعب الجورجي البالغ من العمر 22 عاما، بالنجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بعد المستوى المذهل الذي يقدمه خفيتشا كفاراتسخيليا مع نابولي.

وشارك كفارا مع نابولي خلال الموسم الحالي (2022-2023)، في 23 مباراة بكافة المسابقات، مسجلا خلالها 11 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة.

بدأ كفارا مسيرته في الملاعب داخل أكاديمية نادي دينامو تبليسي الجورجي وذلك خلال عام 2017، قبل أن ينضم لنادي روستاري العام التالي.

وفي عام 2019، انضم إلى صفوف فريق لوكوموتيف موسكو الروسي على سبيل الإعارة، ثم رحل إلى روبين قازان الروسي كبيع نهائي بعد نهاية فترة إعارته.

وعاد كفارا في شهر مارس 2022، إلى الدوري الجورجي من بوابة دينامو باتومي، والذي نجح في بيعه إلى نابولي الصيف الماضي، مقابل 10 ملايين يورو.

يذكر أن نابولي يسير بخطى ثابتة نحو الفوز بلقب بطل الدوري الإيطالي، حيث يتربع على عرش صدارة "الكالتشيو" برصيد 59 نقطة، متفوقا بفارق 15 نقطة كاملة على وصيفه حامل اللقب إنتر ميلان، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري.

المصدر: وكالات