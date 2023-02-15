"الرجل الآلي" هالاند وجها لوجه ضد مواطنه أوديغارد في مباراة على "صفيح ساخن"

يحتضن ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن، مساء اليوم الأربعاء، في الساعة (19:30) بتوقيت غرينيتش، مباراة من العيار الثقيل بين أرسنال ومانشستر سيتي، والمؤجلة من الجولة 12 "للبريمير ليغ".

وسيبدأ الإسباني ميكيل أرتيتا (40 عاما)، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه "السيتي":

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



💫 Tomiyasu at the back

💪 Xhaka in midfield

🌶 Saka on the wing



⚡️ Ready for a BIG night in N5! pic.twitter.com/xRDFfH8AKv — Arsenal (@Arsenal) February 15, 2023

بينما وضع الإسباني الآخر بيب غوارديولا (52 عاما) المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه اللندني "المدفعجية":

إليكم تشكيل فريقنا اليوم في مواجهة أرسنال بالدوري الممتاز @PLinArabic 📝#السيتيpic.twitter.com/wt3nfHOJ2Y — مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 15, 2023

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ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة (22 مباراة)، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر أرسنال، الذي لعب مباراة أقل.

المصدر: RT