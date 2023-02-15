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"الرجل الآلي" هالاند وجها لوجه ضد مواطنه أوديغارد في مباراة على "صفيح ساخن"

الرياضة

AFP OLI SCARFF
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يحتضن ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن، مساء اليوم الأربعاء، في الساعة (19:30) بتوقيت غرينيتش، مباراة من العيار الثقيل بين أرسنال ومانشستر سيتي، والمؤجلة من الجولة 12 "للبريمير ليغ".

وسيبدأ الإسباني ميكيل أرتيتا (40 عاما)، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه "السيتي":

بينما وضع الإسباني الآخر بيب غوارديولا (52 عاما) المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه اللندني "المدفعجية":

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ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة (22 مباراة)، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر أرسنال، الذي لعب مباراة أقل.

المصدر: RT

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