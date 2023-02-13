إنتر ميلان يقع في كمين سامبدوريا "الجريح"

خرج فريق إنتر ميلان بتعادل سلبي بمذاق الهزيمة من ملعب مضيفه سامبدويا في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفشل نجوم فريق إنتر ميلان في هز شباك أصحاب الأرض على مدار شوطي المباراة، ليخرج "النراتزوري" بتعادل بطعم الهزيمة.

واكتفى إنتر ميلان حامل اللقب، بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 44 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري بفارق 15 نقطة كاملة خلف المتصدر نابولي.

بينما يشغل نادي سامبدوريا المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب "الكالتشيو" برصيد 11 نقطة فقط.

المصدر: RT