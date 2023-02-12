الدوري الإسباني.. برشلونة يعود بفوز ثمين من ملعب فياريال

عاد نادي برشلونة بثلاث نقاط ثمينة من ملعب مضيفه فياريال بفوزه عليه بهدف دون رد في مباراة جمعتهما يوم الأحد، لحساب المرحلة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين "البارسا" بالفضل في هذا الفوز لنجم خط وسطه بيدري، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18.

وعزز برشلونة موقعه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، وبات يبتعد بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد فياريال عند 31 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: RT