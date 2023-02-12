اشتباك حاد بين نيمار ومسؤول رفيع في باريس سان جيرمان

أثار النجم البرازيلي الدولي نيمار أزمة حادة داخل جدران فريقه باريس سان جيرمان، بعد الخسارة أمام موناكو 1-3 أمس السبت في بطولة الدوري.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نيمار دخل في مشادة كلامية حادة باللغة البرتغالية مع لويس كامبوس المستشار الرياضي لباريس سان جيرمان.

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وأضافت أيضا أن الأجواء داخل غرفة ملابس الفريق الباريسي كانت ملتهبة للغاية بعد الخسارة في معقل موناكو.

وذكرت أيضا أن البرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان، تدخل في هذه المشادة الكلامية الحادة.

ولفتت أن ماركينيوس طالب اللاعبين بعدم الذهاب إلى جماهير باريس سان جيرمان الحاضرة في المدرجات، لتجنب ثورة غضبهم بعد هذه الخسارة.

في المقابل، توجه برسنيل كيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان إلى الجماهير، وتحدث إليهم عبر مكبر للصوت لاحتواء غضبهم من تراجع أداء ونتائج الفريق.

ويعاني سان جيرمان منذ بداية العام الجديد، إذ تعرض لعدة هزائم في الدوري كما ودع قبل أيام مسابقة كأس فرنسا من الدور ثمن النهائي بعد خسارته أمام غريمه مارسيليا بنتيجة 1-2.

ويستعد الفريق الباريسي لخوض مباراة هامة بعد غد الثلاثاء ضد بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات