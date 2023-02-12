غوارديولا مدافعا عن فريقه: هل زحلقة جيرارد الشهيرة مسؤولية مانشستر سيتي؟

خرج مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، عن صمته ليدافع عما حققه ناديه من بطولات وسط أنباء تتحدث عن إمكانية سحبها منه على خلفية القضايا المالية ضد "السيتي".

ويواجه "السيتي" الذي استحوذت عليه مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار المملوكة من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، عقوبة حسم نقاط من رصيده أو حتى الهبوط من الدوري الممتاز إلى الدرجات الأدنى وتجريده من بعض بطولاته في حال ثبتت إدانته من قبل لجنة مستلقة بارتكاب انتهاكات مالية مزعومة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.

وتحدث غوارديولا في مؤتمر صحفي قبيل مواجهة فريقه ضد أستون فيلا المقررة مساء يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، عن العقوبات التي يواجهها مانشستر سيتي وإمكانية تجريده من الألقاب.

وقال غوارديولا: "تلك اللحظات (لحظات التتويج بالألقاب) تخصنا بغض النظر عما سيحدث، هدف أغويرو في 2012 (الذي منح مانشستر سيتي لقب الدوري).. لا أعلم هل نتحمل مسؤولية زحلقة (نجم نادي ليفربول السابق) ستيفن جيرارد في 2014، لم أرد قول هذا احتراما لجيرارد، لكن هل نتحمل هذا الخطأ؟".

وارتكب جيرارد، خطأ فادحا في الأنفاس الأخيرة من مباراة فريقه حينها ليفربول ضد تشيلسي ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2013/2014، بعدما فقد توازنه وتزحلق، ليمنح تشيلسي فرصة الهدف الأول الذى سجله ديمبا با، قبل أن يحرز ويليان الهدف الثاني للفريق اللندني.

وغيرت زحلقة جيرارد في تلك المباراة كل شيء، حيث خسر ليفربول بهدفين نظيفين، وتبدل مسار الدوري بشكل جذري، وصولا إلى تتويج مانشستر سيتي باللقب، بفارق نقطتين عن "الريدز".

المصدر: وكالات