فيروس غامض يضرب لاعبي سان جيرمان قبل ساعات من لقاء موناكو

كشفت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية، أن فيروسا معويا أصاب أكثر من لاعب في باريس سان جيرمان قبل ساعات من مواجهة الفريق ضد موناكو المقررة مساء اليوم السبت ضمن الدوري الفرنسي.

وأوضحت الشبكة أن الفيروس تسبب في إصابة عدة لاعبين بالقيء المتكرر والإسهال ومشاكل الهضم، وآلام في البطن وإرهاق شديد.

وذكرت أنه من غير الواضح ما إذا كان الفيروس قد تسبب في حرمان أي لاعب حتى الآن من خوض مباراة موناكو الهامة.

وأشارت "آر إم سي سبورت" إلى أن المدير الفني لسان جيرمان كريستوف غالتيه يتعامل بالفعل مع فريق منهك لمواجهة الأزمة.

وتشكل هذه الأزمة ضربة قاسية أخرى للفريق الباريسي، الذي يفتقد أصلا بسبب الإصابة لخدمات نجميه الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي واللذين سيغيبان عن مواجهة موناكو.

ويعاني سان جيرمان أصلا منذ بداية العام الجديد، إذ سقط في مباراتين من الثلاث الأولى له في الدوري، قبل أن يحقق فوزين تواليا في المرحلتين الماضيتين.

وودع سان جيرمان قبل أيام مسابقة كأس فرنسا من الدور ثمن النهائي بعد خسارته أمام غريمه مارسيليا بنتيجة 1-2.

وبعد لقاء موناكو، سيخوض سان جيرمان مباراة هامة جدا ضد بايرن ميونخ الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيفتقد الفريق لمبابي بينما تحوم الشكوك حول قدرة ميسي على اللحاق بالمباراة.

المصدر:thesun + "آر إم سي سبورت"