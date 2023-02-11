"اليويفا" يقدم مساعدات مالية لتركيا لتخطي آثار الزلزال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، منح تركيا 200 ألف يورو للمساعدة في أعمال الإغاثة بعد الزلزال الذي ضرب البلد الذي من المقرر أن يستضيف نهائي دوري الأبطال في يونيو المقبل.

وتعهد "اليويفا" بتنظيم المزيد من أنشطة جمع التبرعات في الأيام التي تسبق المباراة النهائية لدوري الأبطال التي تقام في 10 يونيو بإسطنبول.

كما أن "اليويفا" سينسق العمل بين الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55، للمساهمة في صندوق الإغاثة في حالات الكوارث.

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وشملت التبرعات الأولية 150 ألف يورو من "اليويفا" إلى الاتحاد التركي لكرة القدم، و50 ألف يورو من مؤسسة "اليويفا" الخيرية للأطفال لدعم منظمتين تعملان في منطقة الكارثة جنوبي تركيا وفي سوريا.

وقال "اليويفا" إنه من المقرر الوقوف لحظات صمت قبيل مباريات الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

ومن المزمع أن تقام مباراة أوروبية واحدة في تركيا يوم الخميس، حيث يستضيف طرابزون سبور غريمه بازل في الجولة الفاصلة لدوري المؤتمر الأوروبي، وسيرتدي اللاعبون شارات سوداء.

وأودى الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر ووقع الاثنين الماضي، بحياة أكثر من 20 ألف شخص في حصيلة غير نهائية.

المصدر: أ ب