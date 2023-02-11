كشف سبب ظهور نجم الزمالك مع كوب شاي خلال مباراة بلوزداد الجزائري

كشف جناح نادي الزمالك، سيد عبد الله، سر الصورة التي انتشرت له أمس الجمعة بين شوطي مباراة فريقه ضد بلوزداد الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وظهر جناح الزمالك في الصورة وهو يمسك بكوب، وفسره البعض أنه كان يحتسي الشاي أو القهوة أو شيئا من هذا القبيل.

سيد عبد الله لاعب الزمالك الشهير بـ"نيمار" يثير الجدل بلقطة تناول مشروب ساخن أثناء لقاء فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري🍵



يذكر أن الزمالك تأخر بهدف على أرضه مع بداية الشوط الثاني pic.twitter.com/nFm2VFL4qm — Kooora (@kooora) February 10, 2023

ولكن سيد عبد الله، أكد في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن ما كان يشربه هو فوار "فيتامين سي"، حيث أنه مصاب بنزلة برد وطلب من طبيب الزمالك الحصول على المشروب حتى يستطيع إكمال المباراة.

وأضاف جناح نادي الزمالك، أنه يتقبل كل الآراء التي انتقدته حول هذا الأمر ولكنه أحب أن يشرح الأمر ويوضحه للجماهير.

وأوضح أنه لو كان يريد شرب الشاي أو احتساء القهوة أو أي شيء من هذا القبيل فكان سيفعل ذلك بين الشوطين في غرف الملابس، وليس على أرض الملعب، مؤكدا أن ما تناوله كان عبارة عن "فيتامين سي".

وانتهت المباراة بخسارة الزمالك على أرضه بهدف دون رد.

ويمر الفريق المصري، بطل الدوري في الموسمين الماضيين، بمرحلة انعدام توازن إثر نتائج متواضعة في الآونة الأخيرة في الدوري إذ حقق فوزا يتيما في مبارياته السبع الأخيرة، وآخرها خسارة مذلة أمام فاركو بثلاثية نظيفة الاثنين الماضي في المرحلة السابعة عشرة ما أدى إلى تراجعه في الترتيب إلى المركز الرابع.

المصدر: "القاهرة 24"