بسبب رونالدو.. ميسي على طاولة الهلال السعودي في مونديال الأندية

ظهر نجم باريس سان جيرمان، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، على طاولة نادي الهلال السعودي، قبل 24 ساعة من مباراة الأخير ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية.

وانتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، التي تؤكد على أن نادي الهلال يكثف محاولاته من أجل التعاقد مع ميسي، الذي ينتهي عقده مع الفريق الباريسي بنهاية الموسم الحالي.

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وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الهلال والريال، علق المدير الفني لنادي الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، على إمكانية ضم فريقه لمواطنه ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال دياز: "كرة القدم السعودية تكبر بشكل ملحوظ، ولدينا القدرة على جلب أفضل اللاعبين العالميين مثل كريستيانو رونالدو".

وعن فرص تعاقد الهلال مع ميسي، قال دياز: "علينا الآن أن ننتظر لنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وتحلم جماهير الهلال باستقدام ميسي ردا على قيام الغريم التاريخي النصر بضم رونالدو نهاية العام الماضي.

المصدر: goal.com