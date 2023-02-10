بعبارة واحدة.. "الفيفا" يتفاعل مع "سوبر هاتريك" رونالدو في الدوري السعودي!

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتألق كريستيانو رونالدو مع النصر بعد تسجيله "سوبر هاتريك" في شباك الفتح أمس الخميس ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري السعودي.

وأحرز رونالدو رباعيته في الدقائق 21، و40، و53 (من ركلة جزاء)، و61 ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 4-0.

صباح الخير 🌞



احتفظ بشغفك دومًا حتى النهاية تجد نفسك تحقق النصر 😉🐐 pic.twitter.com/0bYSTl7Yly — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 10, 2023

وتفاعل "الفيفا" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مع استمرار رونالدو في التوهج رغم تقدمه في السن وبلوغه الـ38 عاما، حيث نشر صورة للنجم البرتغالي وعلق عليها قائلا: "احتفظ بشغفك دوما حتى النهاية تجد نفسك تحقق النصر".

وهذا أول "سوبر هاتريك" لرونالدو مع النصر السعودي منذ انضمامه إليه نهاية العام الماضي قادما من مانشستر يونايتد.

ورفع رونالدو، رصيده مع النصر، إلى خمسة أهداف في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبات البرتغالي، أول لاعب يسجل "سوبر هاتريك" في الموسم الحالي بالدوري السعودي، كما أنه أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز منذ بداية دوري روشن للمحترفين.

المصدر: "فيفا" + RT