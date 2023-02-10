مشاهد مرعبة.. الحشرات تعكر ليلة سوبر هاتريك كريستيانو رونالدو

أفسدت الحشرات المشهد المنتظر لليلة أمس الخميس وهو ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخي مع النصر أمام الوحدة، في استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

وسجل النجم رونالدو أربعة أهداف "سوبر هاتريك" ليقود فريقه النصر لاكتساح الفتح 4-0، ضمن منافسات المرحلة الـ16 من الدوري السعودي لكرة القدم.

#النصر_الوحده

هدف رونالدو مع كثيراً من الحشرات pic.twitter.com/bHzpcVPdrV — اطار اصفر V (@etarasfar) February 9, 2023

وأثناء نقل قناة "SSC" للمباراة، ظهر تجمع الحشرات من جراد وغيره بصورة كبيرة حول إضاءات الملعب في أكثر من لقطة، ليظهر الاستاد بصورة هي الأسوأ.

من الأشياء التي عكرت علينا

أجواء لقاء #النصر_الوحده

وجود الحشرات الجراد ناهيك



عن ظهورها عبر القنوات الناقلة

وتواجدها في أرضية الملعب

كانت أذى للمسلمين اتمنى ينال



إستاد الملّك عبدالعزيز بمكة

الإهتمام والعناية التي تواكب رؤية

سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان

روية المملكة 2030 pic.twitter.com/yarpy5hdS4 — محب النصر 💛 CR7 👑 (@shemoo_6) February 10, 2023

الأمر الذي أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الإجتماعي والتي ابدت استياءها من الحالة المزعجة التي عاشتها جماهير المباراة تلك الليلة، كما أشارت وسائل الإعلام للأمر.

وتعجب الإعلامي الرياضي تركي العجمة من موافقة رابطة دوري المحترفين على إقامة المباراة على هذا الملعب مع علمها بانتشار الحشرات به، محذرا من انتشار الأمراض والأوبئة بين الجماهير واللاعبين من وراء التجمع المرعب للحشرات بالصورة التي ظهرت عبر الشاشات.

تركي العجمة: وجود الحشرات بهذه الكمية في ملعب مباراة النصر والوحدة "منظر مُرعب، وله مخاطر صحية"@TurkiAlajmah#كورة_روتانا#النصر_الوحدةpic.twitter.com/9cJ9FZ5Q6Y — برنامج كورة (@korarotana) February 9, 2023

ظهور كثيف لاسراب الحشرات في في ملعب الشرائع !!

الامر يتكرر كل عام .. السؤال : هل فعلا لاتوجد حلول .؟؟#النصر_الوحده@AbdulazizTFhttps://t.co/RV17kapbz6pic.twitter.com/U0aRtl9bHQ — نجيب الجداوي (@najeebinho) February 10, 2023

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وهذا أول "سوبر هاتريك" لرونالدو مع النصر السعودي منذ انضمامه إليه نهاية العام الماضي قادما من مانشستر يونايتد.

وبهذه الرباعية رفع رونالدو رصيده إلى خمسة أهداف في الدوري السعودي.

أما النصر، رفع رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الدوري بالتساوي مع الشباب لكن الأخير لعب مباراة أكثر.

المصدر: "وسائل إعلام"