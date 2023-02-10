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مشاهد مرعبة.. الحشرات تعكر ليلة سوبر هاتريك كريستيانو رونالدو

الرياضة

مشاهد مرعبة.. الحشرات تعكر ليلة سوبر هاتريك كريستيانو رونالدو
AFP
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أفسدت الحشرات المشهد المنتظر لليلة أمس الخميس وهو ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخي مع النصر أمام الوحدة، في استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

وسجل النجم رونالدو أربعة أهداف "سوبر هاتريك" ليقود فريقه النصر لاكتساح الفتح 4-0، ضمن منافسات المرحلة الـ16 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأثناء نقل قناة "SSC" للمباراة، ظهر تجمع الحشرات من جراد وغيره بصورة كبيرة حول إضاءات الملعب في أكثر من لقطة، ليظهر الاستاد بصورة هي الأسوأ.

الأمر الذي أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الإجتماعي والتي ابدت استياءها من الحالة المزعجة التي عاشتها جماهير المباراة تلك الليلة، كما أشارت وسائل الإعلام للأمر.

وتعجب الإعلامي الرياضي تركي العجمة من موافقة رابطة دوري المحترفين على إقامة المباراة على هذا الملعب مع علمها بانتشار الحشرات به، محذرا من انتشار الأمراض والأوبئة بين الجماهير واللاعبين من وراء التجمع المرعب للحشرات بالصورة التي ظهرت عبر الشاشات.

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وهذا أول "سوبر هاتريك" لرونالدو مع النصر السعودي منذ انضمامه إليه نهاية العام الماضي قادما من مانشستر يونايتد.

وبهذه الرباعية رفع رونالدو رصيده إلى خمسة أهداف في الدوري السعودي.

أما النصر، رفع رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الدوري بالتساوي مع الشباب لكن الأخير لعب مباراة أكثر.

المصدر: "وسائل إعلام"

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