رونالدو يسجل "سوبر هاتريك" تاريخيا ويقود النصر لاكتساح الفتح (فيديو)

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أربعة أهداف "سوبر هاتريك" ليقود فريقه النصر لاكتساح الفتح 4-0 يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الـ16 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأحرز رونالدو رباعيته في الدقائق 21، و40، و53 (من ركلة جزاء)، و61.

🎥 هدف النصر الأول

⚽️ كريستيانو رونالدو

#️⃣ ⁧#الوحدة_النصر⁩ pic.twitter.com/KWHonpLeVY — دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023

🎥 هدف النصر الثاني

⚽️ كريستيانو رونالدو

#️⃣ ⁧#الوحدة_النصرpic.twitter.com/ot1uH97oW2 — دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023

🎥 هدف النصر الثالث

⚽️ كريستيانو رونالدو

#️⃣ ⁧#الوحدة_النصرpic.twitter.com/Ytc8rrVmok — دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023

🎥 هدف النصر الرابع

⚽️ كريستيانو رونالدو

#️⃣ ⁧#الوحدة_النصرpic.twitter.com/W5qiyfA1sY — دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023

وهذا أول "سوبر هاتريك" لرونالدو مع النصر السعودي منذ انضمامه إليه نهاية العام الماضي قادما من مانشستر يونايتد.

وبهذه الرباعية رفع رونالدو رصيده إلى خمسة أهداف في الدوري السعودي.

أما النصر، فقد رفع رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الدوري بالتساوي مع الشباب لكن الأخير لعب مباراة أكثر.

المصدر: RT