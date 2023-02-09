رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: تهديد أوكرانيا بمقاطعة أولمبياد 2024 يتعارض مع المبادئ الأولمبية

اعتبر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، أن تهديد أوكرانيا بمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، يتعارض مع المبادئ الأولمبية.

وهددت أوكرانيا في وقت سابق بمقاطعة أولمبياد 2024 في حال السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة.

ورد باخ على تهديد أوكرانيا في رسالة بعث بها إلى اللجنة الأولمبية الأوكرانية، قال فيها إن جهود الأخيرة في إطار "الضغط" على دول أخرى للقيام بمقاطعة ألعاب 2024 هو "أمر مؤسف للغاية" بالنسبة إلى "الأغلبية الساحقة" من الاتحادات واللجان الأولمبية الوطنية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت الشهر الماضي أن عودة الرياضيين الروس للمشاركة في أولمبياد باريس يجب "استكشافها بشكل أكبر.. في ظل ظروف صارمة"، وأضافت "لا ينبغي منع أي رياضي من المنافسة فقط بسبب جواز سفره".

المصدر: أ ف ب