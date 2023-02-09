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مارسيليا يطيح بسان جيرمان من كأس فرنسا

الرياضة

مارسيليا يطيح بسان جيرمان من كأس فرنسا
AP
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أنهى نادي مارسيليا مشوار غريمه باريس سان جيرمان مبكرا في كأس فرنسا لكرة القدم، بإقصائه من الدور ثمن النهائي بعد فوزه عليه بهدفين لواحد.

وتقدم مارسيليا بهدف من ركلة جزاء نفذها الدولي التشيلي ألكسيس سانشيس، في الدقيقة 31، قبل أن يعادل المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس لنادي العاصمة في الدقيقة "2+45".

وفي الدقيقة 57، سجل الأوكراني روسلان مالينوفسكي هدف الفوز لمارسيليا بتسديدة صاروخية.

وسيتحول الصراع الآن بين مارسيليا وسان جيرمان إلى الدوري الفرنسي، حيث يتصدر الفريق الباريسي المسابقة بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه مارسيليا.

المصدر: RT

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