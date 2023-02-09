مارسيليا يطيح بسان جيرمان من كأس فرنسا

أنهى نادي مارسيليا مشوار غريمه باريس سان جيرمان مبكرا في كأس فرنسا لكرة القدم، بإقصائه من الدور ثمن النهائي بعد فوزه عليه بهدفين لواحد.

وتقدم مارسيليا بهدف من ركلة جزاء نفذها الدولي التشيلي ألكسيس سانشيس، في الدقيقة 31، قبل أن يعادل المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس لنادي العاصمة في الدقيقة "2+45".

ILS L'ONT FAIT ! 🙌



𝗟𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮𝗶𝘀 𝗿𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗾𝘂𝗲 face au PSG et seront au rendez-vous des 𝟭/𝟰 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 de la #CoupeDeFrance 🫡#OMPSGpic.twitter.com/Z8E6Xau8oO — Coupe de France (@coupedefrance) February 8, 2023

وفي الدقيقة 57، سجل الأوكراني روسلان مالينوفسكي هدف الفوز لمارسيليا بتسديدة صاروخية.

وسيتحول الصراع الآن بين مارسيليا وسان جيرمان إلى الدوري الفرنسي، حيث يتصدر الفريق الباريسي المسابقة بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه مارسيليا.

المصدر: RT