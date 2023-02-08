شقيق ميسي: ليو لن يعود إلى برشلونة إلا بعد طرد الجاحد وناكر الجميل

فجر ماتياس ميسي، شقيق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق، مفاجأة صاعقة وبالغ في الانتقاد بشأن مستقبل "البرغوث".

وينتهي عقد ميسي مع الفريق الباريسي، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن تفعيل بند التجديد لموسم آخر، وسط تقارير تفيد برغبة برشلونة في استعادته من جديد.

ورحل ميسي، عن صفوف برشلونة، في صيف 2021، بعد انتهاء عقده، وعدم قدرة النادي الكتالوني على التجديد له لأسباب مالية واقتصادية.

وخرج ماتياس ميسي، يوم الأربعاء، بمجموعة من التصريحات المثيرة للجدل والتي هاجم خلالها نادي برشلونة، فريق شقيقه السابق.

وقال ماتياس عبر منصة "تويتش"، إن عودة ميسي إلى برشلونة تتطلب تنظيفا جيدا للنادي، وأهم ما في ذلك التطهير هو رحيل خوان لابورتا، رئيس برشلونة الحالي.

وشدد: "لن نعود إلى برشلونة، وإذا فعلنا ذلك فسنقوم بتنظيف جيد، يتضمن طرد خوان لابورتا، ناكر الجميل والجاحد لكل ما قدمه ميسي لبرشلونة".

شقيق ميسي هاجم أيضا مشجعي برشلونة بشدة، لدرجة أنه وصفهم بالخونة، وقال: "الناس لم يساعدوا ميسي، كان يجب أن يخرجوا في مسيرة أو شيء من هذا القبيل، وأن يجعلوا لابورتا يغادر ويبقى ميسي".

وأضاف: "الكتالونيون خونة، والدتي أخبرت ليو ذات مرة بأن برشلونة سيفعل نفس الشيء معه (التخلي عنه) كما حدث مع رونالدينيو".

بالإضافة إلى ذلك، أشار ماتياس ميسي إلى أن شقيقه هو من وضع برشلونة على خريطة كرة القدم العالمية.

وقال في ختام حديثه: "لا أعلم بشأنكم، لكن برشلونة أصبح معروفا بفضل ميسي، لم يكن أحد يعلم بأمرهم من قبل فقط كانوا يعرفون مدريد، والآن يأتي الجميع إلى برشلونة لرؤية متحف برشلونة الخاص بميسي".

المصدر: goal.com + وكالات