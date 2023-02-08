وفاة لاعب ثان في صفوف استقلال كهرمان إثر زلزال تركيا

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن وفاة هاكان دوغان لاعب فريق استقلال كهرمان مرعش أحد أندية الهواة الذي كان في عداد المفقودين بعد الزلزال الذي ضرب تركيا أول أمس.

وقال الاتحاد التركي عبر حسابه على "تويتر": "لقد علمنا ببالغ الحزن أن هاكان دوغان، لاعب فريق استقلال سبور في إقليم كهرمان مرعش، أحد أندية دوري الهواة الإقليمي، قد توفي في كارثة الزلزال التي عصفت ببلدنا".

Hakan Doğan’a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasına başsağlığı dileriz. Taner Kahriman'ın ardından ikinci futbolcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasının acısını paylaşıyoruz. — TFF (@TFF_Org) February 8, 2023

وأضاف "رحم الله هاكان دوغان. نعرب عن تعازينا لأسرته وأقاربه المفجوعين وللنادي. تعازينا إلى استقلال سبور في كهرمان مرعش الذي فقد لاعبه الثاني بعد تانر كهرمان".

Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Hakan Doğan’ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. pic.twitter.com/P54NsEmzWm — TFF (@TFF_Org) February 8, 2023

وكان نادي مالاتيا سبور التركي أعلن بدوره أمس الثلاثاء، عن وفاة حارس مرماه أحمد أيوب تورك أصلان من جراء الزلزال.

المصدر: الاتحاد التركي لكرة القدم