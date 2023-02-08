هل يلحق الأهلي بالهلال ونشهد نهائي كأس العالم للأندية بنكهة عربية؟!

عزز تألق الأندية العربية المشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب الآمال لتحقيق إنجاز تاريخي بمشاهدة نهائي عربي خالص يجمع الهلال السعودي والأهلي المصري.

ويواجه الأهلي نظيره ريال مدريد على استاد "مولاي عبدالله" بمدينة الرباط في المغرب، ويأتي موعد المباراة الرسمية الأولى بين الفريقين، اليوم الأربعاء عند الساعة 9 بتوقيت مصر، والـ10 بتوقيت مكة المكرمة وموسكو.

ويمني الفريق المصري النفس أن يحسن استغلال الظروف الصعبة التي يعاني منها ريال مدريد بطل أوروبا بسبب الإصابات التي ضربت صفوفه، وأن يوظف انتصاريه السابقين في البطولة معنويا لتفجير طاقات لاعبيه.

وأن يكرر الأهلي سيناريو 2001، حينما فاز وديا على ريال مدريد في حقبة "الجلاكتيكوس" التاريخية بكامل نجومه الأساطير وقتها: زين الدين زيدان ولويس فيغو وراؤول غونزاليز وروبرتو كارلوس وفيرناندو هيرو، بهدف دون رد سجله النيجيري صاندي، تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه في مواجهة القرن الشهيرة التي جرت في العاصمة القاهرة.

وحقق الأهلي في البطولة فوزين، الأول لأمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية بتسجيل 3 أهداف، والثاني السبت الماضي فاز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد ليضمن بطاقة التأهل إلى الدور النصف النهائي لمواجهة فريق ريال مدريد اليوم.

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من جهته ضمن الهلال السعودي تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية عن جدارة، بعدما حقق فوزا مستحقا على فلامنغو البرازيلي 3-2 أمس الثلاثاء.

وتأهل الهلال إلى دور نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5-3، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة بنتيجة 1-1.

ليصبح الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق عربي بعد الرجاء المغربي (في 2013) والعين الإماراتي (في 2018) يصل لنهائي مونديال الأندية لكرة القدم.

وسيلعب الهلال في النهائي مع المتأهل من مباراة نصف النهائي الثاني بين الأهلي وريال مدريد يوم السبت القادم الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وموسكو.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن عن توسيع البطولة في 2025 لتضم 32 ناديا بدلا من 7 أندية، لكنها ستقام كل 4 سنوات وليس سنويا مثلما تشهده في النظام الحالي.

المصدر:RT