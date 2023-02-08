كأس العالم للأندية 2023.. موعد والقنوات الناقلة لمواجهة الأهلي وريال مدريد الليلة

يخوض الأهلي المصري التحدي الأشهر له في الألفية الثالثة بمواجهة ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء، على ملعب "مولاي عبد الله" في المغرب، ضمن مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وستكون المباراة هي أول لقاء رسمي يجمع بين الفريقين في تاريخ كرة القدم، إذ سبق أن التقيا مرة واحدة حملت فوزا تاريخيا للفريق المصري على النادي "الملكي" بهدف دون رد في مواجهة ودية تاريخية عام 2001.

وتنطلق مباراة الأهلي مع ريال مدريد الإسباني عند الساعة 21:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 20:00 بتوقيت المغرب الدولة المضيفة، والساعة 22:00 بتوقيت السعودية وموسكو.

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القنوات الناقلة مباراة الأهلي وريال مدريد

1- قناة السعودية الرياضية SSC على القمر الصناعي نايل سات، تردد: 12562، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ:5/6

2- قناة الرياضية المغربية حصلت على حقوق البث المباشر على القمر الصناعي عرب سات على تردد: 12383، الاستقطاب: رأسي، معدل الترميز: 27500

3- قناة أون تايم سبورت أعلنت بث مباشر، على تردد أون تايم سبورت الأرضي.

حكم مباراة الأهلي وريال مدريد

يدير لقاء الأهلي وريال مدريد الحكم الأوروغوياني أندريس ماتونتي، ويعاونه مواطنوه والهندوراسي إيفان بارتو مساعد أول، ومارتن سوبي مساعد ثاني نيكولاس تاران.

وحقق الأهلي في البطولة فوزين، الأول لأمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية بتسجيل 3 أهداف، والثاني السبت الماضي فاز على الفريق الأمريكي بهدف دون رد ليضمن بطاقة التأهل إلى الدور النصف النهائي لمواجهة فريق ريال مدريد اليوم.

ويخوض الأهلي المباراة ويدور في أحلامه تكرار سيناريو 2001، حينما فاز على ريال مدريد بكامل نجومه الأساطير وقتها: زين الدين زيدان ولويس فيغو وراؤول غونزاليز وروبرتو كارلوس وفيرناندو هيرو، بهدف دون رد سجله النيجيري صاندي، تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه في مواجهة القرن الشهيرة التي جرت في العاصمة القاهرة.

المصدر:RT