وزير الرياضة السعودي يكافئ لاعبي الهلال

منح وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل مكافأة مالية قدرها 500 ألف ريال لكل لاعب من الهلال عقب الفوز على فلامنغو البرازيلي 3-2 والتأهل إلى نهائي مونديال الأندية.

وجاء ذلك وفقا لما أكده الحساب الرسمي لوزارة الرياضة على "تويتر"، مساء الثلاثاء، في أعقاب التأهل الهلالي لنهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وغرد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أبارك للوطن والقيادة الرشيدة، تأهل فريق الهلال لنهائي كأس العالم للأندية.. إنجاز تاريخي ألف مبروك للأبطال.. مبروك للجميع".

أبارك للوطن والقيادة الرشيدة 🇸🇦

تأهل فريق الهلال لنهائي كأس العالم للأندية..

إنجاز تاريخي ألف مبروك للأبطال👏🏼

مبروك للجميع 👏🏻🇸🇦 — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) February 7, 2023

إقرأ المزيد

وتبعه رجاءالله السلمي مساعد وزير الرياضة، بقوله: "الهلال في نهائي كأس العالم للأندية، ألف ألف مبروك يا أبطال.. مبروك لوطننا العظيم هذا الفوز والإنجاز التاريخي".

وقال بدر القاضي نائب وزير الرياضة: "ألف مبروك لممثلنا الهلال الفوز وبلوغ النهائي العالمي.. أبطال".

كما أعلن الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال السعودي لكرة القدم،عن تقديم مليون ريال سعودي لكل لاعب من لاعبي الهلال بمناسبة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وأصبح الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق عربي بعد الرجاء المغربي (في 2013) والعين الإماراتي (في 2018) يصل لنهائي مونديال الأندية لكرة القدم.

وسيلعب الهلال في النهائي مع المتأهل من مباراة نصف النهائي الثاني التي ستجمع غدا الأربعاء بين الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني.

المصدر:RT