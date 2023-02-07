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الهلال السعودي يهزم فلامينغو ويصعد لنهائي مونديال الأندية

الرياضة

الهلال السعودي يهزم فلامينغو ويصعد لنهائي مونديال الأندية
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بلغ الهلال السعودي نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب، بفوزه على فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2 في مباراة جمعتها يوم الثلاثاء على ملعب طنجة الدولي.

وأحرز ثلاثية الفريق السعودي، سالم الدوسري "هدفين" من ركلتي جزاء في الدقيقتين 4، و45، والأرجنتيني لوسيانو فيتو في الدقيقة 70.

بينما سجل بيدرو جيليرمي هدفي فلامينغو في الدقيقتين 20 و"90+1".

وأكمل الفريق البرازيلي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 بعد طرد لاعبه جيرسون سانتوس لحصوله على إنذارين.

وأصبح الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق عربي بعد الرجاء المغربي (في 2013) والعين الإماراتي (في 2018) يصل لنهائي مونديال الأندية لكرة القدم.

وسيلعب الهلال في النهائي مع المتأهل من مباراة نصف النهائي الثاني التي ستجمع غدا الأربعاء بين الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني.

المصدر: RT

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