الوليد بن طلال يقدم مكافأة سخية لكل لاعب في الهلال لبلوغهم نهائي مونديال الأندية

أعلن الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن تقديم مليون ريال سعودي لكل لاعب من لاعبي الهلال بمناسبة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الهلال إلى نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تخطيه عقبة فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي بفوزه عليه بنتيجة 3-2.

نبارك لممثل وطننا 🇸🇦 #كبير_آسيا نادي #الهلال وصوله #العالمية مرة أخرى وفاله الفوز أما كبطل #كأس_العالم_للأندية أو الثاني عالمياً.



وهديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب.



وفي حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب. — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 7, 2023

وكتب الوليد بن طلال في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "نبارك لممثل وطننا كبير آسيا نادي الهلال وصوله العالمية مرة أخرى وفاله الفوز أما كبطل كأس العالم للأندية أو الثاني عالميا، وهديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب".

وأضاف الأمير السعودي: "وفي حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب".

المصدر: RT