كوبر يوقع رسميا عقد تدريبه منتخب سوريا

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر للإشراف على المنتخب الوطني، من دون الكشف عن مدة العقد وقيمته.

وجرت مراسم التوقيع ضمن نطاق ضيق جمع المدرب الأرجنتيني مع رئيس الاتحاد السوري صلاح رمضان الذي قال بعد توقيع العقد إنه كان يتمنى أن يحصل ذلك "في غير هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة الزلزال".

وضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجات جنوب شرق تركيا وشمال سوريا الاثنين وأودى بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص في حصيلة غير نهائية.

وأضاف رمضان "كنا نحب أن نفرح أكثر بتوقيع العقد من خلال مؤتمر لكن الظروف غير مناسبة وسنعلن عن مؤتمر قريبا بعد انتهاء المحنة".

ومن جهته، أبدى كوبر (67 عاما) تعاطفه مع ضحايا الزلزال، قائلا "لم يكن توقيع العقد في أفضل اللحظات وأشارك الحزن الشعب السوري والرحمة للشهداء وأتمنى بالجزء الرياضي أن نسعدكم، وسنجيب عن كل الأسئلة في القريب العاجل من خلال مؤتمر صحفي".

وسيكون الاختبار الهام الكبير الأول لكوبر مع المنتخب السوري الذي لم يسبق له التأهل إلى كأس العالم في تاريخه، في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها قطر في يناير 2024 بدلا من الصين المعتذرة بسبب سياستها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وهذه هي التجربة العربية الثانية للمدرب الأرجنتيني بعد أولى قاد فيها المنتخب المصري للتأهل إلى نهائيات مونديال روسيا 2018، بعدما قاده قبلها بعام للوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 قبل الخسارة أمام الكاميرون.

وكان الاتحاد السوري أعلن أن كوبر اختار الكادر الفني المساعد الذي ضم المصري عصام الحضري مدربا لحراس المرمى، والمصري محمود فايز مدربا مساعدا، والأرجنتيني خوسيه فانتاغوزي مدربا مساعدا ومحللا للأداء، واليوناني أنطونيو ساريوغلو مدربا للياقة.

المصدر: وكالات