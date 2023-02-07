أوسيمين يتفوق على قفزة تاريخية لرونالدو

قاد النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، فريقه لفوز كبير على سبيزيا 3-0، بعدما سجل هدفين في المباراة التي جمعتهما بمنافسات الأسبوع 21 من الدوري الإيطالي.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن هدف أوسيمين الثاني جاء من عرضية قابلها المهاجم برأسية في الشباك.

وأضاف أن أوسيمين ارتقى في الهدف لحوالي 2.58 متر، مسجلا قفزة أعلى من التي نفذها البرتغالي كريستيانو رونالدو، عام 2019.

ولفت بأن رونالدو سجل مع يوفنتوس هدفا ضد سامبدوريا، بعدما قفز لارتفاع بلغ 2.56 متر، ليأتي أوسيمين ويتفوق عليه بهدفه في سبيزيا.

ورحل رونالدو، عن يوفنتوس في صيف 2021، حيث سجل خلال 3 سنوات 101 هدف في 134 مباراة لعبها بقميص البيانكونيري.

يشار إلى أن أوسيمين هو هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعدما سجل 16 هدفا في 17 مباراة لعبها مع البارتينوبي، بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه لاوتارو مارتينيز.

يذكر أن أعلى قفزة على الإطلاق، مدونة أيضا باسم رونالدو، حينما سجل ارتفاعا قدره 2.93 متر، ليحرز هدفا في مشاركته مع فريقه الأسبق ريال مدريد بمواجهة مانشستر يونايتد، بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2012-2013.

المصدر: "وكالات"