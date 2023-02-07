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الكشف عن مصير نجم غانا بعد وقوعه تحت الأنقاض عقب الزلزال المدمر في تركيا

الرياضة

الكشف عن مصير نجم غانا بعد وقوعه تحت الأنقاض عقب الزلزال المدمر في تركيا
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تم الكشف عن أحدث تطورات وضع اللاعب الغاني كريستيان أتسو، الذي كان ضمن المفقودين في الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا أمس الاثنين.

وأعلن الناطق الإعلامي لنادي هاتاي سبور التركي، مصطفى أوزات عن استخراج اللاعب الغاني كريستان أتسو من تحت الأنقاض مصابا فيما يتواصل البحث عن المدير الرياضي للفريق تنار سافوت.

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وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن اللاعب عثر عليه مصابا بقدمه اليمنى ويعاني من صعوبات في التنفس ونقل مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت الصحيفة أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على زميليه في الفريق أونور إرغون وبوراك أوكسوز، فيما تمكن زميلهم كريم أليشي من الخروج وحده والنجاة بحياته من دون مساعدة فرق الإنقاذ.

وكانت التقارير الإعلامية تحدثت عن أن أتسو عالق تحت أنقاض مبنى من دون معرفة مصيره حتى اللحظة.

ولعب أتسو البالغ 31 عاما لأندية بورتو البرتغالي وتشلسي وإيفرتون وبورنموث ونيوكاسل يونايتد في إنجلترا والرائد السعودي قبل الانتقال إلى هاتاي سبور بداية الموسم الجاري.

المصدر: "وكالات"

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