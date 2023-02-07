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الكشف عن راتب عصام الحضري مع منتخب سوريا

الرياضة

الكشف عن راتب عصام الحضري مع منتخب سوريا
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كشف موقع "بطولات" المصري عن راتب عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي السابق بعد انضمامه للجهاز الفني لمنتخب سوريا بكرة القدم تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وعين الحضري ضمن الجهاز الفني لمنتخب سوريا الأسبوع الماضي بقيادة الأرجنتيني كوبر الذي أشرف على منتخب مصر في مونديال 2018، علما بأن الجهاز يضم أيضا المصري محمود فايز كمدرب عام، وخوسيه فانتاجوزي مدرب مساعد ومحلل آداء وأنطونيو ساريوجلو مدرب لياقة بدنية.

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وأثار رحيل الحضري عن مهمته كمدربا للحراس بمنتخب مصر الأولمبي جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، خاصة بعد تأكيد محمد بركات عضو اتحاد الكرة المصري، عدم إبلاغ "السد العالي" أحدا من مسؤولي الجبلاية بقراره.

ووفقا لموقع "بطولات" فإنه من المقرر أن يحصل الحضري على راتب 10 آلاف دولار شهريا في مهمته مع منتخب "نسور قاسيون".

يذكر، أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد خلال بيانه الخاص بالموافقة على رحيل الحضري، أنه لن يتم التعامل معه خلال الفترة المقبلة.

 ويعد الحضري البالغ 50 عاما من أبرز الحراس في تاريخ مصر، وتوج مع "الفراعنة" 4 مرات بلقب كأس أمم إفريقيا، وأصبح في مونديال روسيا 2018، تحت إشراف كوبر، أكبر لاعب يشارك في كأس العالم عن 45 عاما و161 يوما أمام المنتخب السعودي في ختام دور المجموعات.

المصدر: btolat

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