الزمالك يتعرض لهزيمة "مذلة" أمام فاركو في الدوري المصري (فيديو)

تلقى الزمالك خسارة مذلة أمام مضيفه فاركو بثلاثية نظيفة الاثنين، بملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات المرحلة الـ17 من الدوري المصري لكرة القدم.

وشهدت المباراة عودة البرتغالي جيزوالدو فيريرا لقيادة الزمالك فنيا، بعد تراجع مرتضى منصور رئيس النادي عن قرار إقالته من منصبه عقب الخسارة أمام غزل المحلة 1-2 في المرحلة االـ15.

وغاب فيريرا عن قيادة الفريق خلال الفوز على فيوتشر 2-1 في المرحلة الماضية، وظل المدرب البرتغالي الاثنين جالسا على مقاعد البدلاء طوال المباراة من دون أن يحرك ساكنا، تاركا الإدارة الفنية لأسامة نبيه ومعاونيه.

وسجل لفاركو شكري نجيب، وعمرو جمال، والبديل السوداني سيف الدين تيري في الدقائق 6، و29 و"90+4" تواليا.

شاهد أهداف فاركو اليوم في شباك الزمالك بالدوري pic.twitter.com/eKZhq12nGt — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 6, 2023

وتلقى بذلك الزمالك الخسارة الرابعة هذا الموسم، في آخر بروفة له قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في افتتاح مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

وتجمد رصيد الزمالك عند 29 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، فيما حقق فاركو انتصاره الثاني تواليا، رافعا رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: وكالات