غوارديولا بعذر غريب يبرر خسارة فريقه أمام توتنهام!

رفض بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي توجيه اللوم إلى لاعبيه بعد الخسارة أمام توتنهام، وتحجج بعذر غريب لتلك الهزيمة.

وقال المدرب الإسباني بعد خسارة فريقه في لندن بهدف دون رد أمام مضيفه توتنهام أمس الأحد في قمة المرحلة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: "نحن فريق جذاب، نحاول المضي قدما، وأن نكون كرماء مع جماهيرنا، أحيانا لا ينجح الأمر، لكن لا يمكنني الشكوى كثيرا".

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وأضاف: "عندما تفوز بأربع بطولات دوري إنجليزي في خمس سنوات، لا يمكننا أن نشكو كثيرا مما فعلناه، والطريقة التي قيمنا بها بالأمور".

وعن سبب الخسارة أمام توتنهام قال غوارديولا: "القدوم إلى لندن يشبه الذهاب إلى شمال أوروبا، لا أعرف، المسافة من مانشستر تستغرق 4 ساعات و20 دقيقة، 4 ساعات ونصف الساعة للوصول إلى الفندق".

واختتم غوارديولا: "إن السفر من مانشستر إلى لندن مرهق للغاية، أنا آسف، نحتاج إلى العودة إلى مانشستر والاستعداد للمباراة ضد أستون فيلا" في الدوري الإنجليزي.

وبخسارته أمام توتنهام، فقد مانشستر سيتي فرصة ثمينة لتقليص الفارق إلى نقطتين عن أرسنال متصدر الدوري الذي تعرض بدوره لخسارة مفاجئة في الجولة الـ22 على يد إيفرتون بهدف دون رد.

المصدر: goal.com