إحالة مانشستر سيتي إلى لجنة مستقلة بسبب انتهاكات مالية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، إحالة نادي مانشستر سيتي حامل اللقب إلى لجنة مستقلة، بسبب انتهاكات مزعومة للقواعد المالية.

وتعود الانتهاكات المزعومة إلى الفترة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.

وأوضحت الرابطة أن حامل لقب الدوري متهم بانتهاك قواعد الدوري التي تتطلب "توفير، بحسن نية، معلومات مالية دقيقة تعطي رؤية حقيقية وعادلة للوضع المالي للنادي".

وأضافت أن المعلومات المالية الدقيقة المطلوبة تتعلق "بالإيرادات (بينها إيرادات الرعاية) والأطراف ذات الصلة وتكاليف التشغيل".

وتابعت أن الجزء الثاني من الانتهاكات المذكورة يتعلق بخرق القواعد "التي تتطلب من النادي العضو تضمين التفاصيل الكاملة لمكافأة المدير الفني في العقود ذات الصلة" المتعلقة بالفترة بين موسمي 2009-2010 و2012-2013.

وكان المدير الفني لمانشستر سيتي بين ديسمبر 2009 ومايو 2013 هو الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب بلاده حاليا.

كما يتعلق الجزء الثاني من الانتهاكات المزعومة بالمتطلبات المفروضة على الأندية "لتضمين التفاصيل الكاملة لأجور اللاعبين في العقود ذات الصلة".

ويتناول الجزء الثالث الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الممتاز التي تتطلب من الأندية الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا".

وكان الـ"يويفا" منع مانشستر سيتي من المشاركة في مسابقاته لمدة عامين بسبب انتهاكات مزعومة للوائحه في فبراير 2020، ولكن تم إلغاء العقوبة من قبل محكمة التحكيم الرياضية في يوليو من العام ذاته.

المصدر: أ ف ب