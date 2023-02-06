برشلونة يكشف طبيعة إصابة قائده بوسكيتس

أعلن نادي برشلونة، يوم الاثنين، طبيعة الإصابة التي تعرض لها قائده سيرجيو بوسكيتس، في مباراة إشبيلية ضمن المرحلة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واشتكى بوسكيتس من إصابة في الكاحل، بعد التحامه مع مهاجم إشبيلية، الدولي المغربي يوسف النصيري ولم يستطع استكمال المباراة التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية دون رد.

وقال برشلونة في بيان: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم على بوسكيتس معاناة اللاعب من التواء في الرباط الجانبي لكاحله الأيسر".

MEDICAL NEWS | Tests carried out this morning have revealed that Sergio Busquets has a lateral collateral ligament sprain in his left ankle. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/taS6pCsJsy — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2023

وأضاف: "سيغيب سيرجيو بوسكيتس عن المباريات، وموعد عودته يعتمد على إيقاع تعافيه من الإصابة".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن بوسكيتس سيحتاج لفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع للتعافي من الإصابة قبل عودته للملاعب مجددا.

ومن المتوقع أن يغيب بوسكيتس عن مواجهتي مانشستر يونايتد (ذهابا وإيابا) في الدوري الأوروبي والمقررتين في 16 و23 فبراير الجاري.

المصدر: fcbarcelona.com