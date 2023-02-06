تعليق النشاط الرياضي في سوريا لأجل غير مسمى بسبب الزلزال

أعلن الاتحاد الرياضي السوري العام، تعليق النشاط الرياضي في البلاد لأجل غير مسمى بسبب الزلزال الذي ضرب اليوم الاثنين جنوبي تركيا ومنطقة شرق المتوسط وتضررت منه سوريا.

وقال الاتحاد الرياضي العام في بيان على حسابه في موقع "فيسبوك": "الاتحاد الرياضي العام يعلق جميع الأنشطة والفاعليات الرياضية حتى إشعار آخر ويكرس كل الجهود لمساعدة المواطنين المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له سوريا فجر اليوم".

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في سوريا بوقوع ضحايا ودمار كبيرين في مناطق متفرقة في سوريا جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي تركيا ومنطقة شرق المتوسط.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و 639 إصابة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس جراء الزلزال المدمر.

المصدر: الاتحاد الرياضي العام





