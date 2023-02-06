كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده في أجواء عربية (صور)

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ 38 في العاصمة السعودية الرياض الأحد، رفقة عائلته ومجموعة من الأصدقاء.

وشهد حفل عيد ميلاد رونالدو أجواء على الطريقة العربية، إذ احتفل بعيد ميلاده في الصحراء العربية بالمملكة.

instagram.com/cristiano

وشارك النجم المنضم حديثا إلى نادي النصر السعودي في أواخر ديسمبر الماضي بصفقة وصفت بالـ"تاريخية"، مجموعة من الصور مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

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واحتفى نادي النصر بعيد ميلاد نجمه، الذي صادف 5 فبراير الجاري، حيث علق قائلا عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "عيد ميلاد سعيد للأفضل على الإطلاق"وسارعت الحسابات الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، ودوري أبطال أوروبا، وفريق يوفنتوس، ونادي سبوتنغ لشبونة وغيرها من الجهات المختلفة لتهنئة رونالدو بعيد ميلاده.

وأتم رونالدو عامه الـ38، فيما وصلت مسيرته الكروية إلى 28 عاما، حقق خلالها عددا من الإنجازات الفردية والألقاب الجماعية، ليكون أحد رموز لعبة كرة القدم على مر التاريخ.

وبدأ كريستيانو رونالدو مسيرته الكروية مع فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في الفترة ما بين 2003 إلى 2009، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في الفترة ما بين 2009 إلى 2018.

وفى عام 2018 انتقل رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، من صفوف ريال مدريد فى صفقة بلغت 112 مليون يورو، قبل العودة مجددا إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد فى 2021، ثم الرحيل إلى نادي النصر السعودي في صفقة مجانية خلال سوق الانتقالات الشتوي يناير 2023.

وحصد كريستيانو رونالدو 32 بطولة خلال مسيرته الكروية مع الأندية التي لعب لها ومنتخب البرتغال، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الإنجازات الفردية والشخصية.

ونجح رونالدو في تسجيل أول أهدافه مع الفريق، في شباك نادي الفتح، ضمن منافسات مسابقة دوري روشن (الدوري السعودي للمحترفين).

المصدر: RT