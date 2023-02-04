مشهد مؤثر.. لاعبو الجزائر يستذكرون الراحل بن حمودة قبل نهائي "الشأن".. فيديو

استذكر لاعبو منتخب الجزائر المحليون لكرة القدم، زميلهم الراحل، بلال بن حمودة، مساء اليوم السبت، قبل انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين ضد منتخب السنغال.

ورفع لاعبو "محاربي الصحراء" لوحة تحمل صورة زميلهم السابق بن حمودة خلال التقاطهم الصورة التذكارية قبل بدء نهائي "الشأن"، على ملعب "نيلسون مانديلا" بمدينة براقي الجزائرية.

وفي ما يلي مقطع فيديو لطريق منتخب الجزائر من دور المجموعات وحتى نهائي "الشان":

انتصاراتهم مهدت الطريق إلى النهائي! 🛣️



🇩🇿 مشوار الجزائر من دور المجموعات وصولًا إلى المباراة النهائية في #TotalEnergiesCHAN2022 🌟@LesVertspic.twitter.com/ONtlEb5GuV — مرحبَا (@caf_online_AR) February 4, 2023

المصدر: "ennaharonline"