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مشهد مؤثر.. لاعبو الجزائر يستذكرون الراحل بن حمودة قبل نهائي "الشأن".. فيديو

الرياضة

مشهد مؤثر.. لاعبو الجزائر يستذكرون الراحل بن حمودة قبل نهائي
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استذكر لاعبو منتخب الجزائر المحليون لكرة القدم، زميلهم الراحل، بلال بن حمودة، مساء اليوم السبت، قبل انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين ضد منتخب السنغال.

ورفع لاعبو "محاربي الصحراء" لوحة تحمل صورة زميلهم السابق بن حمودة خلال التقاطهم الصورة التذكارية قبل بدء نهائي "الشأن"، على ملعب "نيلسون مانديلا" بمدينة براقي الجزائرية.

وفي ما يلي مقطع فيديو لطريق منتخب الجزائر من دور المجموعات وحتى نهائي "الشان":

المصدر: "ennaharonline" 

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