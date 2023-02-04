مشهد مؤثر.. لاعبو الجزائر يستذكرون الراحل بن حمودة قبل نهائي "الشأن".. فيديو
استذكر لاعبو منتخب الجزائر المحليون لكرة القدم، زميلهم الراحل، بلال بن حمودة، مساء اليوم السبت، قبل انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين ضد منتخب السنغال.
ورفع لاعبو "محاربي الصحراء" لوحة تحمل صورة زميلهم السابق بن حمودة خلال التقاطهم الصورة التذكارية قبل بدء نهائي "الشأن"، على ملعب "نيلسون مانديلا" بمدينة براقي الجزائرية.
#محليو_الخضر يستذكرون الراحل #بن_حمودة قبل نهائي #الشانhttps://t.co/LP4UHKJVk7#الجزائر#النهار#رياضة#النهار_رياضة#كرة_القدم#الشان#شان_الجزائر#الجزائر_2022#الشان_في_بلاد_الشان#مرحبا#مرحبا_إفريقيا#Algerie#EnnaharSport#Football#CHAN2022#Marhaba#AlgeriaWelcomesAfricapic.twitter.com/IcY0q4Srhx— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) February 4, 2023
وفي ما يلي مقطع فيديو لطريق منتخب الجزائر من دور المجموعات وحتى نهائي "الشان":
انتصاراتهم مهدت الطريق إلى النهائي! 🛣️— مرحبَا (@caf_online_AR) February 4, 2023
🇩🇿 مشوار الجزائر من دور المجموعات وصولًا إلى المباراة النهائية في #TotalEnergiesCHAN2022 🌟@LesVertspic.twitter.com/ONtlEb5GuV
المصدر: "ennaharonline"