رسميا.. الفرنسي فاران يعلن اعتزاله دوليا

أعلن الفرنسي رافائيل فاران، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، وضع حد لمسيرته الاحترافية مع منتخب "الديوك" باعتزاله دوليا.

وشارك فاران في آخر مباراة له بقميص منتخب فرنسا، في نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، الذي خسر فيه أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

بطل كأس العالم FIFA روسيا 2018 والوصيف في قطر 2022 قرر تعليق حذائه دوليًا🏆



بعمر 29 عامًا، الفرنسي رافاييل فاران يعتزل اللعب الدولي 🇫🇷👏 pic.twitter.com/mnTUmA14Xl — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 2, 2023

ويعد فاران اللاعب الثالث في قائمة منتخب فرنسا الذي يعلن اعتزاله دوليا بعد مونديال قطر 2022، بعد كل من حارس المرمى هوغو لوريس وستيف مانداندا.

يذكر أن رافائيل فاران (29 عاما) توج مع منتخب فرنسا بلقب بطل كأس العالم "روسيا 2018" ولقب "يورو 2019".

المصدر: "twitter/fifaworldcup"