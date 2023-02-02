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رسميا.. الفرنسي فاران يعلن اعتزاله دوليا

الرياضة

رسميا.. الفرنسي فاران يعلن اعتزاله دوليا
Globallookpress
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أعلن الفرنسي رافائيل فاران، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، وضع حد لمسيرته الاحترافية مع منتخب "الديوك" باعتزاله دوليا.

وشارك فاران في آخر مباراة له بقميص منتخب فرنسا، في نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، الذي خسر فيه أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

ويعد فاران اللاعب الثالث في قائمة منتخب فرنسا الذي يعلن اعتزاله دوليا بعد مونديال قطر 2022، بعد كل من حارس المرمى هوغو لوريس وستيف مانداندا.

يذكر أن رافائيل فاران (29 عاما) توج مع منتخب فرنسا بلقب بطل كأس العالم "روسيا 2018" ولقب "يورو 2019".

المصدر: "twitter/fifaworldcup"

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