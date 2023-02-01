أول أهداف كأس العالم للأندية 2022.. والاحتفال على طريقة رونالدو (فيديو)

دخل لاعب الأهلي المصري حسن الشحات تاريخ النسخة 19 من بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2022، بتسجيله أول هدف في مرمى وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وأحرز حسن الشحات هدف التقدم "للمارد الأحمر" عندما كان الشوط الأول للقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "طنجة" بالمغرب، ليصبح صاحب الهدف الأول لفريقه ومونديال 2022، ويحتفل على طريقة النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو هداف البطولة برصيد 7 أهداف.

وسجل حسن الشحات في ثلاث نسخ مختلفة لمونديال الأندية، ليعادل بذلك رقم كل من النجوم الثلاثة: كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والويلزي غاريث بيل.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ويشارك نادي الأهلي في النسخة الـ19 لبطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، بصفته وصيفا لمسابقة دوري أبطال إفريقيا 2022، بينما يشارك حامل اللقب القاري الوداد المغربي كبطل دوري الدولة المستضيفة لمونديال الأندية.

ويستضيف المغرب مونديال الأندية 2022، اعتبارا من اليوم الأربعاء، ولغاية 11 فبراير الجاري، بمشاركة 8 أندية وهي، إضافة إلى الوداد (المغرب) بطل إفريقيا، والأهلي (مصر) وصيف دوري أبطال إفريقيا، وأوكلاند سيتي (نيوزيلندا) بطل أوقيانوسيا، كل من: الهلال (السعودية) بطل آسيا، وريال مدريد (إسبانيا) بطل أوروبا، وسياتل ساوندرز (أمريكا) بطل أمريكا الشمالية، وفلامنغو (البرازيل) بطل أمريكا الجنوبية "كأس ليبرتادوريس".

المصدر: RT