رصاصة بندقية في طرد بريدي.. تفاصيل رسالة تهديد غريبة لفريق إيطالي

تلقى نادي سامبدوريا الإيطالي رسالة تهديد غريبة من مجهول، في وقت يعاني فيه الفريق من تدهور النتائج في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويحتل نادي سامبدوريا المركز الـ19 قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 9 نقاط، ويواجه خطر الهبوط.

وتلقى فريق سامبدوريا في مقره بمدينة جنوى شمالي إيطاليا، مظروفا فيه رصاصة بندقية فارغة، ورسالة تهديد، جاء فيها: "هذه المرة فارغة، في المرة القادمة ستكون حقيقية".

ووجه المرسل تهديده إلى كل من إدواردو جارون، الرئيس السابق للنادي، وماسيمو فيريرو، أكبر مساهم فيه منذ 2014.

ويتولى قسم التحقيقات العامة والعمليات الخاصة التابع لوزارة الداخلية الإيطالية، التحقيق في مصدر التهديد.

وتوجه الانتقادات إلى فيريرو، الذي يتولى مسؤولية إدارة النادي منذ 2014، بسبب سوء إدارته الاقتصادية، بينما يلام جارون على الاختيار السيئ بعدما ترك فيريرو خلفا له في المنصب.

ونظمت مجموعة من 70 مشجعا احتجاجات ضد الشخصين صباح اليوم في مقر مجموعة "ERG"، التي يرأسها جارون.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، أشعل المشجعون قنابل دخان ووضعوا لافتة كتب عليها "جارون-مونديني، يا له من عار".

المصدر: وسائل إعلام