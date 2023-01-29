 
مباشر

مشهد مؤثر لدجوكوفيتش بعد تتويجه في أستراليا ومعادلته رقم نادال القياسي (فيديو)

الرياضة

مشهد مؤثر لدجوكوفيتش بعد تتويجه في أستراليا ومعادلته رقم نادال القياسي (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/undm

انهار الصربي نوفاك دجوكوفيتش بالدموع معانقا والدته بعد تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-3 و7-6، و7-6 يوم الأحد في المباراة النهائية.

وظهر دجوكوفيتش في مشهد مؤثر بعد المباراة وهو يبكي معانقا والدته في المدرجات ثم على كرسيه على أرضية الملعب متأثرا بمعاناته العام الماضي عندما تم ترحيله من أستراليا لرفضه تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وحقق دجوكوفيتش اللقب الـ22 في الغراند سلام معادلا الرقم القياسي المسجل باسم الإسباني رافائيل نادال الذي جرد من لقب البطولة الأسترالية هذا العام، كما استعاد الصربي صدارة التصنيف العالمي من الإسباني الآخر كارلوس ألكاراس الغائب عن النسخة الحالية بسبب الإصابة.

وهذا الفوز هو العاشر لدجوكوفيتش في عشر مباريات نهائية في ملبورن والـ22 في 33 مباراة نهائية في البطولات الأربع الكبرى.

في المقابل، فشل تسيتسيباس في الظفر بأول ألقابه الكبرى للمرة الثانية في مسيرته بعد الأولى عندما خسر أمام دجوكوفيتش بالذات في رولان غاروس عام 2021.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا