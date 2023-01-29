مشهد مؤثر لدجوكوفيتش بعد تتويجه في أستراليا ومعادلته رقم نادال القياسي (فيديو)

انهار الصربي نوفاك دجوكوفيتش بالدموع معانقا والدته بعد تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-3 و7-6، و7-6 يوم الأحد في المباراة النهائية.

وظهر دجوكوفيتش في مشهد مؤثر بعد المباراة وهو يبكي معانقا والدته في المدرجات ثم على كرسيه على أرضية الملعب متأثرا بمعاناته العام الماضي عندما تم ترحيله من أستراليا لرفضه تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

Djokovic feeling all the emotions after his historic 10th Australia Open win 🥺 pic.twitter.com/1UggVgfg28 — Eurosport (@eurosport) January 29, 2023

وحقق دجوكوفيتش اللقب الـ22 في الغراند سلام معادلا الرقم القياسي المسجل باسم الإسباني رافائيل نادال الذي جرد من لقب البطولة الأسترالية هذا العام، كما استعاد الصربي صدارة التصنيف العالمي من الإسباني الآخر كارلوس ألكاراس الغائب عن النسخة الحالية بسبب الإصابة.

وهذا الفوز هو العاشر لدجوكوفيتش في عشر مباريات نهائية في ملبورن والـ22 في 33 مباراة نهائية في البطولات الأربع الكبرى.

في المقابل، فشل تسيتسيباس في الظفر بأول ألقابه الكبرى للمرة الثانية في مسيرته بعد الأولى عندما خسر أمام دجوكوفيتش بالذات في رولان غاروس عام 2021.

المصدر: وكالات